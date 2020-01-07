شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج اليورو مقابل الدولار سلباً على 1.1180 في محاولة لكسره، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لاختبار 1.1130 مبدئياً، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق 1.1180، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1315.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد