شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات مع انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقها لتحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،والتي اندلعت عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:36 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب تصاعد التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق ، بفضل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بحوالي 1.5% ، مع ارتفع معظم أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية ، بعد مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية فى وول ستريت.

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انحسرت نسبيا مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، نتيجة عدم وجود تصعيد جديد بين الطرفين ،وفى ظل تكهنات قوية بعدم تطور الصراع الحالي إلى حدوث مواجهات عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.

وترددت أنباء عن قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من العراق ،غير أن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" نفي حدوث هذا الأمر ،وقال لا يوجد قرار بمغادرة القوات الأمريكية من بغداد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ، ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 نسبة 0.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.2 %.