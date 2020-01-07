شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى7 سنوات بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال العشرة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى سبع سنوات ، مع نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية .

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى 1,555.21$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,570.60$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,570.74$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الأصفر"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى تاسع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيار/مايو 2019،وسجل أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,588.50$ للأونصة.

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وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 3.75% على مدار يومي الجمعة والاثنين ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة أمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات الدولار ، مع تحسن شهية المخاطرة نسبيا لدي المستثمرين ، مع انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،فى ظل التوقعات القوية بعدم تطور الصراع الحالي إلى حدوث مواجهات عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 0.88 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 896.18 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.