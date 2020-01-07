شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.25% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرة 26.42 نقطة، لتغلق عند مستوى 10381.74 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 42.6 مليون سهم بقيمة 145.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4120 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 23 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.

وأثرت أحداث مقتل قائد إيرانى فى العراق، سلبا على أداء أسواق الأسهم العالمية والعربية، خاصة مع تزايدت التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ساهم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في إشعال حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بتهديد جميع المواقع العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تل أبيب، يأتي ذلك وسط اندلاع تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية ضد الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مطالبين بعودة القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط برمته.

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وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.

وتراجع القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بواقع 1.83% تُعادل نحو 55.54 مليار دولار بختام تداولات يوم الأحد الماضى.

وسجلت القيمة السوقية لبورصات الخليج ومصر بنهاية تعاملات اليوم 2.987 تريليون دولار، مقارنة بـ3.043 تريليون دولار في الجلسة السابقة.ش