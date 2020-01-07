شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت.. وإدارجها فى السوق الكويتى 19 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6129.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% رابحاً 87.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6808.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4786.52 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 163.4 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون دينار كويتى عبر 8245 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.65%، تلاه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.70%، ثم شركة شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.40%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.93% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%.

وأعلنت شركة بورصة الكويت، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة فى السوق الكويتى بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئى، وذلك بعدما تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمى.

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وفى ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت فى السوق.

ومن جانب آخر، سيتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المُدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداءً من 15 يناير وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمى فى البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

كانت عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى فى فبراير 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذى يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت فى ديسمبر الماضى، إذ تم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

وتُعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة.