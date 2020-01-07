شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.5%.. وتعلن تطبيق وحدة المزايدة السعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% رابحاً 7.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1592.02 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 432.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.36% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.48%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن سوف يتم اعتماد وبشكل دائم وحدة المزايدة المطبقة حالياً على جميع الفئات السعرية للتداول، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية، على أن تكون وحدات المزايدة السعرية (0.001) للأدوات المتداولة بالدينار البحرين، و(0.001) للأدوات المتداولة بالدولار الأمريكى، فى أسواق؛ سوق الأسهم الاعتيادى، سوق الأوامر الخاصة، سوق الاكتتاب الأولية، سوق الصناديق الاستثمارية العقارية، سوق صناديق الاستثمار، سوق البحرين الاستثمار.

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وكانت التقديرات الأولية قد سجلت نمو اقتصاد مملكة البحرين خلال الربع الثالث من عام 2019 نمواً حقيقياً بواقع 1.58% و0.57% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

واستمر الاقتصاد البحرينى فى تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2019، بحسب تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذى عزى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى نمو القطاع غير النفطى والتى بلغت نسبته 1.99% و3.18% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالى مقارنةً بالفصل المناظر للعام 2018.

وأفاد التقرير بأن هذا النمو يعكس تنوع القطاعات غير النفطية التى سجلت معظمها نمواً ايجابياً مما يسهم فى مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحرينى واستدامته.

وأظهرت البيانات الأولية نمواً ايجابياً للخدمات التعليمية الخاصة بواقع 7.12% بالأسعار الحقيقية و11.77% بالأسعار الجارية، يليها نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 6.28% و8.76% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالى.