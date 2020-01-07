شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.99% رابحاً 53.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.77 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 119.5 مليون سهم محققة ما قيمته 152.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2647 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.27%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاعى النقل والخدمات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 13.80%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.41%.

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وتصدر سهم شركة إعمار العقارية، قائمة أنشط الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة، وبلغت 34.1 مليون درهم بكمية تداول 8.5 مليون ورقة مالية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قبول استقالة حازم عبد الله عبد الحميد البكرى مدير إدارة الأصول فى الشركة، وذلك بتاريخ 6 يناير لعام 2020.

فيما يعقد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات، اجتماعاً يوم الخميس الموافق 9 يناير، لمناقشة استقالة محمد الهوارى من منصبه كعضو مجلس إدارة بالشركة، وتعيين عضو مجلس إدارة فى حال تمت الموافقة على الاستقالة.