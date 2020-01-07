شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 استقرارا ملحوظا، عقب ارتفاع كبير يشهده المعدن النفيس منذ مطلع العام الجاري، ليسجل الذهب زيادة بلغت قرابة 25 جنيها للجرام فى الأسبوع الأول من العام الجارى 2020، وخلال التعاملات الثلاثاء 7 يناير توقفت وتيرة ارتفاع أسعار الذهب، نتيحة اتجاه المستثمرين نحو البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن لأعلى مستوى منذ أبريل 2013.



وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى: عيار 18 سجل مساء اليوم 600 جنيه للجرام. عيار 21 سجل مساء اليوم 700 جنيه للجرام. عيار 24 سجل مساء اليوم 800 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 5600 جنيه. أوقية الذهب 1565 دولارا.

وبدوره قال مهدى عبد الفتاح أحد تجار المعدن النفيس، إن أسعار الذهب عالميا حاليا فى أعلي مستوياتها بفضل الاضطرابات بين أمريكا وإيران واشتعال منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر حقق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات، وسجلت الأوقية ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد ايراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب.

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وقال لـ"الخليج 365"، إن عام 2020 هو عام صعود الذهب لتستمر موجة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس بالعام الماضي، حيث ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى، لكن الفترة الحالية ومع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط فإن الارتفاع في الذهب لا يمكن التنبؤ بفترة استمراريته.

وبشأن أسباب الاقبال على شراء الذهب، يرى أن الذهب بديلا استثماريا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، ، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه الأوضاع تغذى فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.

وفى وقت سابق، أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن التكهن حول أي سعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، ومرتبط بطلب المستثمرين، إضافة إلى تأثره بأي حدث عالمي.

تحكم أسعار الذهب فى مصر الكثير من العوامل منها ما يرتبط بالعرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.