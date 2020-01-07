شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقى برئيس شركة "ذارو" العالمية لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذارو" العالمية لبحث فرص الاستثمار المتاحة مع صندوق مصر السيادى.

وفى مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد بمسئولي شركة "ذارو"، وأعربت عن دعمها الكامل لخططهم لإقامة استثمارات جديدة لهم فى مصر.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى أكدت د.هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى الاهتمام بعقد مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وهي إشارة واضحة لدعم الدولة المصرية، والمستثمرين للصندوق السيادي المصري وذلك فى ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في كل مجالاتها.

وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التى تمت على طريق تهيئة البيئة التشريعية.

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من جانبه أكد سامح شنودة أن الصندوق السيادي يعتبر فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد المصري، مؤكدًا دعمه الكامل للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى مصر حاليًا هو طفرة تنموية كبيرة.

وأضاف شنودة، أن شركة "ذارو" مملوكة بالكامل لشركة "بلاكستون" للاستثمار والاستشارات المالية والتى تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا رئيسا لها، وتأسست "ذارو" لتعمل فى مجال تطوير وتملك وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، ونقل البترول والغاز، ومجال تحلية المياه والصرف الصحى فى منطقة الشرق الأوسط والبلدان المجاورة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة "ذارو"، إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة الأم "بلاكستون" حول العالم تبلغ 450 مليار دولار. وأعرب شنودة عن رغبة شركة "ذارو" فى الاستثمار بمصر .

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بسامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذارو"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث عرض الشركة الاستثمار فى مصر فى أحد المشروعات بمجال الكهرباء، كما تم خلال اللقاء بحث مشاركة الشركة باستثماراتها فى قطاعي تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحى، حيث عرض الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ عدد من المشروعات فى هذين القطاعين باستثمارات ضخمة، وفق ما يتم الاتفاق عليه.