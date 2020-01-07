شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى أوروبا طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بنسبة 1.3% ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.3% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 1.0%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.3%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.3% ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.