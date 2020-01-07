شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يلامس مستويات 8,000$ للمرة الأولى فى نحو شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،لتلامس مستويات 8,000$ للمرة الأولى فى نحو شهرين ، فى ظل طلب قوي على العملة المشفرة كأداة تحوط ، بجانب نشاط الطلب الاستثماري من قبل مستثمري المؤسسات والتجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة ،تحسبا لحدوث قفزات كبيرة فى أسعار العملة الرائدة.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 241$ بما يعادل نسبة 3.1% إلى 8,009$ الأعلى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,768$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,761$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفضل تسارع مستويات طلب العملة الرائدة فى سوق التشفير.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 7 مليار$ إلى إجمالي 212 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوي منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع استمرار الصعود القوي فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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بالرغم من البداية الفاترة للبتكوين فى مطلع العام الجاري ، والهبوط لأدنى مستوى فى أسبوعين ، بسبب ضعف مستويات الطلب ، غير أن الأسعار تحولت إلي الارتفاع بشكل مفاجئ ، عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ، فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

ومع تصاعد وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران،واتجاه الأحداث لمزيد من العنف والمواجهات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ، يركز المستثمرين على شراء أدوات التحوط ،ومن ضمن تلك الأدوات عملة البتكوين "أكبر عملة مشفرة فى العالم".

ومع بداية تحرك الأسعار لأعلى ، نشط الطلب الاستثماري من قبل مستثمري المؤسسات و التجزئة ،استغلالا للأسعار المنخفضة ،تحسبا لحدوث قفزات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مع الاحتمالات القائمة حاليا باقتحام مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين ، فى علامة قد تشير إلى سوق صاعد يسيطر على تعاملات العملة المشفرة ،وهو ما يعني مزيد من التحسن فى مستويات الطلب وارتفاع الأسعار.

فى أحدث الأخبار الإيجابية فى سوق التشفير خلال 2020 ، أعلنت بورصة Binance إنه اعتبارا من يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري ، تم إضافة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" للتداول مقابل ست عملات مشفرة رئيسية ،وأعاذت"أكبر منصة رقمية فى العالم" تلك الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.