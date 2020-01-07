شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري وزيادة قيمة التسهيلات من 3 مليون ريال إلى 5 مليون ريال.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" تم تمديد فترة التسهيلات إلى 31 أغسطس 2020 وقابلة للتجديد لمدد أخرى. وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي سند لأمر.

وأشارت إلى أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

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وأوضحت أنه وبهذه الزيادة يصبح إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي التجاري للشركة بقيمة 5 مليون ريال.

وأعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة -المملوكة لها بالكامل- اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض، بقيمة 18 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مدة التمويل ستكون 540 يوماً، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى التنازل عن عقد قرض صندوق التنمية الصناعي المعلن عنه بتاريخ 02 أكتوبر الماضي.

وأوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة في نوفمبر الماضي بزيادة رأس المال بقيمة 90.417 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.