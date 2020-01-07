الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-1-2020 وعيار 24 بـ 188.90 ريال

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى اليوم الثلاثاء 7-1-2020 وعيار 24 بـ 188.90 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 7-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 188.90 ريال سعودى بما يعادل 50.34 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 22 " نحو  173.16 ريال سعودى بما يعادل 46.14 دولار أمريكى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:  

 

سعر الذهب عيار 24
 

 بنحو  188.90 ريال  بما يعادل  $50.34، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 189.98  ريال بما يعادل  $50.63".

 

سعر الذهب عيار 22    
 

بنحو  173.16 ريال  بما يعادل  $46.14  وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو  174.15ريال  بما يعادل  $46.41

 

سعر الذهب عيار 21    
 

بنحو 29. 165 ريال  بما يعادل  $44.05   وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 23. 166 ريال  بما يعادل  $44.31

 

سعر الذهب عيار 18    
 

بنحو  141.67 ريال  بما يعادل  $37.75   وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو  142.48 ريال  بما يعادل  $37.98  

 

سعر الذهب عيار 14    
 

بنحو  110.19 ريال  بما يعادل  $29.36   وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو  110.82ريال  بما يعادل  $29.54

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سعر الذهب عيار 12    
 

بنحو  94.45 ريال   بما يعادل  $25.17  وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو  94.99ريال  بما يعادل  $25.32

 

سعر أوقية الذهب       
 

بنحو  5,875  ريال   بما يعادل  $1,566   وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو  5,908  ريال بما يعادل  $1,575

 

سعر جنيه الذهب      
 

بنحو 1,322 ريال   بما يعادل   $352.37   وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو 1,30ريال  بما يعادل  $354.44  

 

سعر كيلو الذهب     
 

بنحو 188,896 ريال  بما يعادل  $50,338   وذلك مقابل تسجيلة أمس  بنحو 189,976  ريال  بما يعادل  $50,633  

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

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