شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-1-2020 وعيار 24 بـ 188.90 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 7-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 188.90 ريال سعودى بما يعادل 50.34 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 22 " نحو 173.16 ريال سعودى بما يعادل 46.14 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 188.90 ريال بما يعادل $50.34، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 189.98 ريال بما يعادل $50.63".

سعر الذهب عيار 22

بنحو 173.16 ريال بما يعادل $46.14 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 174.15ريال بما يعادل $46.41

سعر الذهب عيار 21

بنحو 29. 165 ريال بما يعادل $44.05 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 23. 166 ريال بما يعادل $44.31

سعر الذهب عيار 18

بنحو 141.67 ريال بما يعادل $37.75 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 142.48 ريال بما يعادل $37.98

سعر الذهب عيار 14

بنحو 110.19 ريال بما يعادل $29.36 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 110.82ريال بما يعادل $29.54

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 94.45 ريال بما يعادل $25.17 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 94.99ريال بما يعادل $25.32

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,875 ريال بما يعادل $1,566 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 5,908 ريال بما يعادل $1,575

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,322 ريال بما يعادل $352.37 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 1,30ريال بما يعادل $354.44

سعر كيلو الذهب

بنحو 188,896 ريال بما يعادل $50,338 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 189,976 ريال بما يعادل $50,633

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.