شكرا لقرائتكم خبر عن بِدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بمحطة المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التى تقام على مساحة 35 فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (120 ألف م3/ يوم) بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة.

وأوضح المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى بالمحطة بطاقة (34 ألف م3/ يوم)، مشيراً إلى أن المحطة سيتم تنفيذها على أربع مراحل.

وأضاف المهندس ياسر رمضان، أن العمل متواصل بالمشروع ليل نهار، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، موضحاً أن محطة مياه مدينة ناصر الجديدة تُعد من أكبر محطات المياه التى يتم إنشاؤها بمدن الصعيد.

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ومن ناحية أخرى، قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدرسة ثانوي عام - مدرسة تعليم أساسي - مركز شباب مصغر - نقطة إسعاف - مسجد - ملعب خماسي - ملعب ثلاثي - مخبز) بمنطقة 226 فدانا، وكذا تنفيذ حضانة أطفال بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، و (سوقين تجاريتين صغيرتين نموذج 3 محال - ملعب خماسي) بمنطقة باقي الحي الثاني، و(محطة نهاية الخطوط للنقل الجماعي - ملعب خماسي) بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة 226 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمنطقة خدمات الامتداد المستقبلي، وكذا إنشاء موزع توسعة بجوار محطة محولات مدينة أسيوط الجديدة، كما أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ عددٍ من الخدمات وتشمل ( نقطة شرطة بمنطقة 226 فدانا، وحضانة أطفال بمنطقة الحي الثاني، وملعب خماسي بمنطقة ابني بيتك 2.

وأضافت رئيس الجهاز: تم تشغيل (حضانة المجاورة الرابعة - السجل المدني - البنك الأهلي - وحدة إسعاف ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة 266 فدانا - محطة نهاية الخطوط - حضانة ابني بيتك 4 - وحدة صحية ومخبز بمنطقة ابني بيتك 2 - مسجدين بمنطقة بيت العائلة الثانى و 226 فدانا)، مشيرة إلى أنه تم تلقي 54 طلباً بأنشطة مختلفة للاستثمار بالمدينة خلال 2019.