شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: القروض الاستهلاكية بالكويت تسجل الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن القروض الشخصية الاستهلاكية، التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، بلغت نحو 1.4 مليار دينار في أكتوبر 2019.

وأشار التقرير الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك القروض واصلت تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الرابعة على التوالي، وبنسبة 34.4% مقارنة بمليار دينار في الشهر نفسه من 2018، فيما بلغ نموها 3.3% على أساس شهري.

ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 11.9 مليار دينار بزيادة 2.3% عن حجمها في أكتوبر 2018، أما على أساس شهري فارتفعت بحدود 0.4% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنمو 5.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2019، فيما انخفضت بنسبة شهرية 5.3 % عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في سبتمبر 2019.

وأفاد التقرير بارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2019 بنسبة 4.7%، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ليتجاوز حاجز الـ38.3 مليار دينار مقابل 36.6 مليار في أكتوبر 2018.

وأشار إلى أن الودائع بمعدلات محدودة وصلت إلى 1.2% على أساس سنوي.

ونوه إلى نمو إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.7 % على أساس شهري مقارنة مع 38.1 مليار دينار في سبتمبر 2019، فيما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 779 مليون دينار بنسبة 5% مقارنة مع أكتوبر 2018.

وبلغ حجمها 16.3 مليار دينار، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ 744 مليون دينار نسبته 7.4 % مقترباً من 10.6 مليار دينار، ثم "قطاعات أخرى" بقيمة نمو 213 مليون دينار بنسبة 8%، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.5 % من إجمالي الائتمان)، تبعها قطاع الصناعة بنمو 88 مليون دينار بنسبة 4.4%، متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.5 % من إجمالي الائتمان).

وارتفع الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.6 مليون دينار بنسبة نمو استثنائية بلغت 21.3%، فيما تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاعات: النفط الخام والغاز، والتجارة، والمؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة.

Advertisements

وبلغت قيمة التراجع نحو 20 مليون دينار و78 مليوناً دينار و28.8 مليون و1.9 مليون، على التوالي، بنسب انخفاض 0.01% و1.4% و4.2% و2.6 % على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 شكلت 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح دون تغير ملحوظ عن حصتها البالغة نحو 42.4% إلى إجمالي الائتمان في أكتوبر 2018.

في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء إلى 28% من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3% لنفس الشهر من 2018، وبالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.6% من إجمالي الائتمان الممنوح مقابل 69.7 % لنفس الشهر من 2018.

وبيّن التقرير أن حصة التسهيلات المقسطة التي تمثل الحجم الأكبر من قروض الأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على رأسها شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت إلى 73.1% من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2019 مقارنة مع 75% في أكتوبر 2018.

أما التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهو تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، فارتفعت حصته إلى 16.1% مقابل 15.9 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2018.

وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي، شكل 8.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 أعلى من 6.6% في أكتوبر 2018.

علماً أنه يمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، فيما حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها في أكتوبر 2019 البالغة نحو 2.5%.

وأفاد التقرير بارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 7.4% على أساس سنوي إلى 10.8 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 1% على أساس شهري.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أكتوبر 2019 نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً 1.8%، أما على مستوى الأداء السنوي فوصل الانخفاض لـ2.3%.