شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة السكنية الكويتية تخصيص 520 شقة للمواطنين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) السكنية للسنة المالية (2019-2020) للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2019.
ودعت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي، أن على الكويتيين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لـ 520 شقة مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقالت إنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة)، إضافة إلى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.
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