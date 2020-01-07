شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات تتنافس على إدارة محافظ بيت الزكاة بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتنافس 5 شركات استثمارية كبرى على إدارة محافظ بيت الزكاة بالكويت، أبرزها شركة الاستثمارات الوطنية، وشركة المركز المالي، بالاضافة الى شركات أخرى.

وذكرت مصادر أن اليوم (الثلاثاء) آخر موعد للتقديم على أن يتم اختيار الفائز في مناقصة إدارة المحافظ في وقت لاحق، بحسب صحيفة "القبس الكويتية".

والشركات المتقدمة هي شركات استثمارية متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية، وهدف بيت الزكاة من ذلك هو إدارة الأموال الموجودة لديه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بأسلوب عملي دقيق.

ومن أبرز الشروط المطروحة لإدارة المحافظ الخاصة ببيت الزكاة، تتطلب أن تكون الشركة المتقدمة مرخصة بإدارة المحافظ الاستثمارية من قبل هيئة أسواق المال، وأن تكون الرخصة سارية المفعول وقت التقديم، وأن تكون الشركة مدرجة في بورصة الكويت او تابعة لشركة مدرجة بنسبة 100%، بحجم الأصول المدارة للغير على أن لا تقل عن 300 مليون دينار.