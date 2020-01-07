شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: عام 2019 الأهم في تاريخ البورصة السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتية، أن عام 2019 سيبقى أهم الأعوام في تاريخ البورصة السعودية، التي نفذت بنجاح إحدى أكبر عمليات الطرح العام الأولي التي عرفها العالم.

وذكر التقرير الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الاكتتاب العام في أسهم شركة أرامكو السعودية كان الحدث الابرز خلال العام والذي انتهى خلال ديسمبر الماضي، بحصيلة تقييم بلغت تريليوني دولار أميركي في الأيام الأولى فحسب من التداول، قبل أن يجني المستثمرون بعض الأرباح.

وحسب تقرير سابق لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو ما تم بالفعل.

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وأشار التقرير "المركز" إلى إن السوق السعودي تمكن من اختتام العام بمكاسب بلغت نسبتها %7.2 فقط، تزامنا مع إدراجه في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، رغم تأثر مستثمري السوق بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وانضمت في مايو الماضي 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي (MSCI) كمرحلة أولى تمثل 50% من السوق.

وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد أند بورز.

وكانت المركز قد أشارت في تقرير لها إلى أن ختام العام 2019 جاء إيجابياً لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية أرباحاً سنوية بلغت 8.3%، وحققت جميع الأسواق، عدا سوق سلطنة عمان، عائدات إيجابية.