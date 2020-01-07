شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بورصة الكويت تسجل أفضل عائدات سنوية منذ 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" يمكن أن يُعزى الفضل في الأداء القوي الذي تميزت به الأسهم الكويتية خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية إلى قرار مؤسسة مورغان ستانلي بإدراج السوق في مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الرسمي خلال العام 2020.

وحسب التقرير كانت مكاسب السوق الكويتي السنوية لافتة، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة23.7% مع مكاسب نسبتها 32.4% حققها السوق الأول. وجاءت تأكيدات مورغان ستانلي على ترقية السوق في ديسمبر لتعطي زخماً لأداء الأسهم الكويتية قبل إغلاق جلسات العام.

وفي ظل تقدير مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة للسوق الكويتي عند وزن 0.69%، تتوقع شركة المركز أن يشهد السوق تدفقات أجنبية كبيرة ما بين خاملة ونشطة خلال العام الجديد.

ووفقاً للمركز كانت أسهم القطاع المصرفي أكبر الرابحين بين أسهم القطاعات، بارتفاع بلغ 35.7% هذا العام. بينما سجلت أسهم جميع الشركات القيادية في السوق الكويتي مكاسب كبيرة خلال العام، وخاصة بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، بمكاسب نسبتها 46% و34.7% على التوالي.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن ختام العام 2019 جاء إيجابياً لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية أرباحاً سنوية بلغت 8.3%، وحققت جميع الأسواق، عدا سوق سلطنة عمان، عائدات إيجابية.

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وكان السوق البحريني ثاني أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بارتفاع نسبته 20.4% في عام 2019، بعد أداء ثابت في العام السابق.

وبعد أن كان صاحب أسوأ أداء بين أسواق الخليج في عام 2018، انتعش سوق دبي بمكاسب سنوية بلغت 9.3%.

وبقي السوق القطري، الذي كان أفضل سوق خليجي في 2018، ثابت الأداء مع مكاسب طفيفة بلغت 1.2% في 2019.

وبرغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة أبوظبي في أواخر العام 2018، لم يشهد سوق الإمارة سوى ارتفاع طفيف عند 3.3% خلال العام 2019.

ولفت تقرير "المركز" إلى أن السوق المالي في سلطنة عمان استمر على الأداء السلبي للعام الثاني على التوالي، وسجل انخفاضاً بلغ 7.9% في عام 2019.

وعرف السوق السعودي، أكبر سوق خليجي، عاماً متقلباً، ولكنه تمكن من اختتام العام بمكاسب بلغت نسبتها 7.2% فقط، رغم إدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وربما يعود ذلك إلى تأثر مستثمري السوق بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.