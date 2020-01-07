شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز: تصنيفات البحرين وقطر وعُمان الأكثر عرضة للضرر في أعقاب تصعيد التوترات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال "S&P" إن التصنيفات السيادية للبحرين وقطر وسلطنة عمان ستكون الأكثر عرضة للضرر من صراع طويل وأكثر اتساعاً في منطقة الخليج، في أعقاب مقتل قاسم سليماني ومن ثم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح محللون بالمؤسسة في تقرير، وفقاً لـ"رويترز"، إنه إذا استمر تصاعد التوترات، فإن الدعم الذي قد تتلقاه الموازنة العامة من ارتفاع أسعار النفط من المرجح أن تطغى عليه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج وتراجع النمو الاقتصادي.

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ولفت التقرير إلى أن أبوظبي والكويت والسعودية وقطر، من المنتظر ان تكون "في وضع أفضل بالنظر إلى رصيدها الكبير من الأصول الخارجية الحكومية التي يمكن استخدامها.

يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.