اليورو يستأنف خسائره قبيل بيانات التضخم فى أوروبا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، يأتي هذا التراجع بفعل انحسار المخاوف نسبيا حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتحسن شهية المخاطرة قليلا تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1172$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1196 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1197$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.2% الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل نشاط نسبي على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفضل تحسنا قليلا فى شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
انحسرت المخاوف نسبيا حيال التوترات بين واشنطن وطهران ، فى ظل غياب أي تصريحات عدوانية جديدة بعد تبادل التهديدات ، عقب ضربة جوية أمريكية قتلت القائد العسكري البارز قاسم سليماني.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية خلال كانون الأول/ديسمبر 2019 ، والتي توفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تحت قيادة " كريستين لاغارد" خلال 2020.
تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول ديسمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 1.3% من ارتفاع بنسبة 1.0% فى شهر تشرين الثاني /نوفمبر ، ومع استبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.3% بنفس القراءة السابقة.
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