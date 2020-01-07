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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاذكياء كم عمر الأرض

تاريخ النشر: 07/01/2020

​نظرت إلى وجه جدي كان مليئا بالتجاعيد الكثيرة، قلت له فجأة: - كم عمرك يا جدي؟ قال جدي: سنوات كثيرة يا ولدي،كثيرة جداً. قلت: هل شاهدت العالم في بدايته يا جدي، أيهما أكبر أنت أم هذه الدنيا؟ ابتسم الجد وهو يقول: - يا له من سؤال يا مسعد، بسيط ولكنه عميق جداً، إن عمري هو سبعون عاماً فقط. أما الأرض فإن العلماء يعتقدون أن عمرها يصل إلى خمسة مليارات من السنين، أي منذ حوالي خمسة آلاف مليون سنة وهكذا ترى أن سنوات عمري صغيرة جداً، إنها أشبه بحبة رمل في صحراء واسعة من سنوات عمر هذا الكون.

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