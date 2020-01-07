4.3 % خسائر عملة إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عملة إيران (الريال) لأدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر أمام الدولار الأمريكي أمس الاثنين، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

ومنذ الجمعة الماضي، انخفض الريال الإيراني في السوق السوداء للعملة بنحو 4.3% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 139.5 ألف ريال لكل دولار، بحسب «بلومبيرج».

ومن شأن خسائر العملة المحلية أن تُعمق جراح الاقتصاد الإيراني المتدهور بالفعل على خلفية العقوبات الأمريكية، وتمتلك إيران سعر صرف رسمياً لعملتها أمام الدولار عند 42 ألف ريال لكل دولار، لكن السعر في السوق السوداء للعملة يتجاوز السعر الرسمي.