شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي المصري، أمس الأول، إن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر/‏‏كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر.

وزادت الاحتياطات الأجنبية بشكل كبير، بعد أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018. (رويترز)

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