توترات المنطقة تهدي الذهب 28 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام، أمس الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5% إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% إلى 1580.45 دولار ليربح 28 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من إبريل/ نيسان 2013، وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4% إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9% إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8% إلى 987.82 دولار.

وفي أسواق العملات، أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى، أمس الاثنين، وسط مخاوف أن يفجر قتل الولايات المتحدة قائد عسكري إيراني صراعا أكبر في الشرق الأوسط.

وقادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة بدأ يوم الجمعة عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد.

وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2% إلى 108 ين.

واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلاً مقابل اليورو، وفي أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1% إلى 1.1167 دولار. (وكالات)