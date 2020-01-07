شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 85% نسبة تنفيذ 8760 وحدة بمشروع"JANNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة ) بمشروع "JANNA"للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304وحدات (721 عمارة) بمشروع"سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تم خلال 2019 افتتاح أول جامعة حكومية بالمدينة(جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وجارٍ تنفيذ مقر إدارى مجمع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء تنفيذ القرار الوزارى بتفعيل التقسيم الإدارى للتجمعات الخمسة، وإنشاء مقر إدارى لكل تجمع لخدمة المواطنين، كما تم إنهاء الخطة المالية المعتمدة بقيمة (11 مليار) خلال 2019.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة.

وذكر المهندس عادل النجار، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق، فقد شملت استكمال مرافق أراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً بمنطقة بيت الوطن، وتنفيذ الحلول العاجلة لمحطات الصرف الصحى لمنطقة الامتداد، وتشمل (محطة رقم 7 – محطة 14 – محطة 16)، وكذا تنفيذ أعمال ربط محطة الصرف الصحى رقم (1) بالمدينة مع محطة البنفسج، وتنفيذ مرافق مشروع سكن مصر، وتنفيذ مرافق مشروع (JANNA)، وكذا تنفيذ خط الطرد للصرف الصحي قطر 1200مم من محطة مركز المدينة وحتى محطة جنوب المستثمرين بطول 4200م، وتنفيذ خط الطرد قطر 1200م لمياه الصرف من محطة جنوب المستثمرين وحتى محطة امتداد المستثمرين بطول 5000م، وتنفيذ المرحلة الثانية لروافع الصرف الصحى بمركز المدينة، ومحطات جنوب المستثمرين - جنوب الأكاديمية - امتداد المستثمرين، وتنفيذ خط الطرد قطر 1500مم لمياه الصرف من محطة امتداد المستثمرين وحتى محطة المعالجة الرئيسية (أورسكواليا) بطول 15000م، وتنفيذ خط انحدار صرف قطر 1000مم لتدعيم خطوط الإنحدار التى تصب برافع منطقة الشويفات، وإنشاء عدد 800 بلاعة صرف لمياه الأمطار على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل العدد إلى 1300 بلاعة، وتجديد عقود التشغيل والصيانة لبعض روافع الصرف الصحي.

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وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تطوير منظومة المياه بالمدينة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة ( الروافع والشبكات)، والتأكد من كفاءة الأصول الفنية بها من (مولدات وغير ذلك)، كما تم رفع كفاءة الخطوط وعمل إزدواجية لبعضها، وتوفير معدات وسيارات بمختلف أنواعها( شفاطات – كباشات – مدمجة – نافورى - سيول )، وإصلاح وحدات توليد الكهرباء لجميع الروافع ورفع كفاءتها، وعمل صيانة شاملة لمصادر تغذية الكهرباء لجميع الروافع، وتخصيص فريق عمل كامل بجميع التجهيزات اللازمة من معدات وعمالة لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالمياه وسرعة حلها، وتأمين المحطات والروافع والمولدات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تشغيل وصيانة وحراسة شبكات إنارة بـ26 منطقة بالمدينة، كما تم إسناد وتسليم 5 مواقع أخرى لـ 4 شركات للقيام بأعمال التشغيل والصيانة والحراسة، كما تم طرح 12 عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكات إنارة بمناطق أخرى لإجراء المعاينة، موضحاً أنه يجري تنفيذ أعمال شبكات كهرباء بعدد (23) مشروعاً، وجارٍ طرح عدد 13 مشروعاً لشبكات كهرباء وتطوير محاور أخرى، وجارٍ تنفيذ الشبكات الرئيسية والفرعية بمنطقة بيت الوطن ودار مصر بمنطقتي(القرنفل – الأندلس).

وقال رئيس الجهاز: جارٍ العمل بعدد 4 محطات كهرباء بالمدينة وتشمل (محطة وطنية قدرة 220 ك . ف – محطة النرجس قدرة 220 ك . ف – محطة المنطقة الصناعية قدرة 66 ك . ف – محطة الجمعيات قدرة 66 ك . ف )، كما تم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بشأن (إزالة إشغالات – غلق وتشميع – قطع تيار الكهرباء)، وكذا تنفيذ قرارات السلطة المختصة بسحب واسترداد الوحدات المخالفة بالمدينة وقطع الأراضى المتعدى عليها .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مجلس أمناء المدينة قام بتدعيم الخدمات الشرطية بعدد 10 سيارات و 30 موتوسيكلا لتنفيذ جولات أمنية بالمدينة، وتدعيم ورفع كفاءة مستشفى الـ 100 سرير ومدها ببعض الأجهزة بما يقرب من 21 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من تنفيذ وتجهيز مبنى تراخيص مرور السيارات بالمدينة من حساب مجلس الأمناء، وتدعيم مراكز الشباب بما يقرب من 7 ملايين جنيه.