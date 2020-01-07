شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحا 52.02 نقطة ليصل إلى مستوى 8258.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.77% رابحا 115.82 نقطة ليصل إلى مستوى 6668.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 38.9 مليون سهم بقيمة 912 مليون ريال، وارتفعت أسهم 170 شركة، فيما تراجعت 12 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%.

وجاء سهم "عسير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.91%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 5.76%، ثم تكوين بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "سدكو كابيتال ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.54% ثم الراجحى ريت بنسبة 0.72%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 0.67%.

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وأعلنت شركة الكثيري القابضة، عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلى التجارى، لزيادة زيادة قيمة التسهيلات من 3 ملايين ريال، إلى 5 ملايين ريال، بعد إضافة مليوني ريال لقيمة التسهيلات.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن فترة التسهيلات تمتد إلى 31 أغسطس 2020، وقابلة للتجديد لمدد أخرى، مشيرة إلى أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

ونوهت الشركة، إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبار عن سند لأمر، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في ديسمبر الماضى، عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة لها بالكامل - اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.