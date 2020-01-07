شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحا 46.420 نقطة ليصل إلى مستوى 6120.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.29% رابحاً 86.610 نقطة ليصل إلى مستوى 6807.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.77% خاسراً 36.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4760.97 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.8 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار كويتى عبر 4715 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.27%.

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وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.84%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.99%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 8.14%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.42% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 10%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، عن فوز إحدى شركاتها التابعة بتطوير مركز تجارى فى مدينة جابر الأحمد بنظام الـ(JV) مع شريك محلى (شركة مُتخصصة بالتطوير العقاري).

وأضافت الشركة فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ الشركة التابعة (المشتركة العالمية العقارية) بترسية الفرصة الاستثمارية (J2) من مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية بتطوير مركز تجاري بالمدينة، وهو أحد مشاريع الشراكة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقطاع الخاص.

ويتضمن المشروع تطوير مركز أعمال ومساحة تجارية تُقدر بنحو 145.33 ألف متر مربع، موضحة بأن مدة الاستثمار 25 عاماً.

وحققت "المشتركة" أرباحاً بقيمة 3.37 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مقابل أرباح بنحو 3.24 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بنمو نسبته 4 %.