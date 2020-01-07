شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحا 8.71 نقطة ليصل إلى مستوى 1592.91 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 795.4 ألف سهم بقيمة 270.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 36.39% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.49%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.41% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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وكانت التقديرات الأولية قد سجلت نمو اقتصاد مملكة البحرين خلال الربع الثالث من عام 2019 نمواً حقيقياً بواقع 1.58% و0.57% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

واستمر الاقتصاد البحرينى فى تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2019، بحسب تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي عزى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 1.99 في المئة و3.18 في المئة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مقارنةً بالفصل المناظر للعام 2018.

وأفاد التقرير بأن هذا النمو يعكس تنوع القطاعات غير النفطية التي سجلت معظمها نمواً ايجابياً مما يسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني واستدامته.

وأظهرت البيانات الأولية نمواً ايجابياً للخدمات التعليمية الخاصة بواقع 7.12في المئة بالأسعار الحقيقية و11.77 في المئة بالأسعار الجارية، يليها نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 6.28 في المئة و8.76 في المئة بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.