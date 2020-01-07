شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.09% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% رابحا 29.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2722.29 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 49.3 مليون سهم محققة ما قيمته 70.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1040 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.72%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 0.85%.

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وفى سياق متصل صعد سهم شركة أرابتك القابضة خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له فى تداولات عام 2020، بالغاً سعر 1.25 درهم، وهو أعلى سعر منذ الخميس الماضى الذي يعد بمثابة مطلع تعاملات 2020.

وجرت تعاملات على السهم بحجم 679.04 ألف سهم، محققاً سيولة 844.96 ألف درهم عبر تنفيذ 19 صفقة على الصفقة.

ومؤخراً، قالت شركة إعمار مصر للتنمية (EMFD)، إنها تعاقدت مع شركة أرابتك للإنشاءات - التابعة لأرابتك القابضة الإماراتية، لإنشاء مجتمع عمرانى "القرية اليونانية"، بتكلفة إجمالية للتعاقد 1.608 مليار جنيه (ما يعادل 100 مليون دولار).

وأضافت الشركة، أن المشروع يتكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنيي سكنى، و7 بانجلوز في مشروع مراسى بالساحل الشمالى، ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع على الفور وتستمر حتى 36 شهراً.