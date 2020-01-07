شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس دون أي تغيير– تحليل -7-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار السعر السلبي نظرا لثبات المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 2.8400 ليزيد ذلك من فرص تقديمه لتداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة ليستهدف بذلك مستوى 2.7000 والذي يشكل بدوره الدعم التالي أمام التداولات السلبية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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