شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس دون أي تغيير– تحليل -7-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار السعر السلبي نظرا لثبات المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 2.8400 ليزيد ذلك من فرص تقديمه لتداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة ليستهدف بذلك مستوى 2.7000 والذي يشكل بدوره الدعم التالي أمام التداولات السلبية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.7000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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