شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– تحليل - 7-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس ارتداد سلبي مؤقت محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الصاعد مختبرا بذلك الدعم الإضافي المتمركز عند955.00, بشكل عام سيبقى الترجيح الصاعد قائم ما لم يتم كسر الدعم الرئيسي الممتد نحو 903.00 وبتجميعه لعزم ايجابي جديد قد تمتد التداولات قريبا نحو 1025.00 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 1060.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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