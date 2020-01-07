شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-تحليل - 7-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالثبات فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 140.75 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع ايجابي قوي ليتجاوز بذلك الهدف الأول المتمركز عند 142.55, كذلك تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة يعزز الترجيح الصاعد بتوفيره لعزم ايجابي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول قريبا نحو 143.80 و 144.30 خلال الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.30 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد