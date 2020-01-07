شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-تحليل - 7-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالثبات فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 140.75 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع ايجابي قوي ليتجاوز بذلك الهدف الأول المتمركز عند 142.55, كذلك تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة يعزز الترجيح الصاعد بتوفيره لعزم ايجابي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول قريبا نحو 143.80 و 144.30 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.30 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-تحليل - 7-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.