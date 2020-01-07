شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعيد ميله الصاعد- تحليل - 7-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر سعر الزوج استعادة الميل الصاعد بتشكيله لاندفاع ايجابي قوي متجاوزا بذلك مستوى 120.80 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة وليسجل أول الأهداف الايجابية بوصوله نحو 121.45.
حاليا, وباستمرار تذبذب السعر ضمن النطاق الصاعد, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم ايجابي جديد بوصوله نحو مستوى 50, نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 121.80 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 122.50 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.90 و 121.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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