شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: ثلاث دول خلجية لديها قدرة ائتمانية قوية على امتصاص الصدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تمثل تصعيداً كبيراً للتوترات.

وبينت أن حجم التأثر الائتماني المحتمل للدول سيختلف وفقاً لقدراتها على امتصاص الصدمات، حيث ستكون تلك القدرة محدودة للغاية بالنسبة لحكومتي العراق ولبنان، بينما ستكون أكثر قوة بالنسبة للكويت وقطر والإمارات، بحسب صحيفة "الراي".

ولفتت في الوقت نفسه إلى أن آثار الصراع العسكري على الائتمان في المنطقة ستعتمد على مدة الصراع، ونطاقه وحجم الدمار الذي سيخلفه في البنية التحتية المهم.

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ولفتت إلى أن أبرز القنوات الرئيسية التي ستؤثر على تصنيفات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط حدوث تأثير مباشر في حال تعرض الصادرات النفطية والإيرادات المالية لصدمة، بسبب إضعاف قدرة إنتاج الهيدروكربون بشكل كبير ودائم.

يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.