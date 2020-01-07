شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو للاستثمار تكشف عن الإتمام النهائي لصفقة الاندماج مع "جلوبل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو للاستثمار انتهاء عملية الاندماج من الناحية القانونية والعمليات ونظم المعلومات مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبداية حقبة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة وإعلان هويتها الجديدة بإسم "كامكو إنفست".

وأكد فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ"كامكو" أن خطوة الاندماج تأتي استكمالاً لتنفيذ استراتيجية النمو التي اعتمدتها الشركة في العام 2014، بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأكد صرخوه أن "كامكو إنفست" ستعمل على نمو حجم الأصول المُدارة والاستفادة من الإيجابية التي يشهدها السوق الكويتي أو أسواق المنطقة.

ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الكيان الجديد "كامكو إنفست" نحو 13.7 مليار دولار من خلال صناديق ومحافظ في فئات أصول مختلفة منها الأسهم المدرجة وغير المدرجة والعقار وغيرها المنتشرة في الكويت وأسواق المنطقة والعالم.

وأكد على تركيز الشركة على الصفقات المحلية في الدول التي نتواجد بها بالإضافة إلى الصفقات العابرة للحدود سواء في أسواق رأس المال أو أسواق الدين أو الدمج والاستحواذ.

Advertisements

وأشار إلى أن الشركة حاليا في المرحلة الثانية من عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية حيث أصبحت كامكو إنفست قوة استثمارية أكثر تنافسية محلياً وإقليمياً بمجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية.

وقال صرخوه إن "كامكو إنفست" ستعمل على الاستفادة من السيولة في بورصة الكويت جراء الترقية إلى سوق ناشئ وما يتوقع من دخول سيولة أجنبية إلى السوق في النصف الأول من العام الحالي.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.