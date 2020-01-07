شكرا لقرائتكم خبر عن "وش السعد على أصحابها"..أسهم بالبورصة المصرية ارتفعت بأكثر من 300% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن عام 2019 قاتماً على كافة المستثمرين بالبورصة المصرية، إذ نجحت بعض الأسهم فى تحقيق ارتفاعاً تجاوز 300% لتدر هذه الأسهم أرباحاً ضخمة لأصحابها، مثل سهمى الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وحقق ارتفاعاً بنسبة 368%، وسهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وحقق ارتفاعاً بنسبة 302%.

ولم يكن هذان السهمان فقط، ضمن قائمة "وش السعد لأصحابها"، بل ضمت أيضاً أسهم حققت ارتفاعاً تجاوز نسبة 100%، مثل الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، وحقق ارتفاعاً بنسبة 144%، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى بنسبة 133%، ولم يبتعد سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية كثيراً وصعد بنسبة 98%.

وحققت 6 أسهم ارتفاعاً تجاوز نسبة 50%، وهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 88%، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بنسبة 82%، القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 73%، القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 71%، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 64%.

حققت البورصة المصرية، أداءً سلبياً خلال عام 2019، إذ تراجع رأس المال السوقى للأسهم بقيمة تقترب من 41 مليار جنيه، كما تراجعت أعداد الشركات المقيدة إلى 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسى و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد شطب 12 شركة، وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 7% فقط، فى حين تراجعت أحجام التداول كثيراً عن العام السابق.