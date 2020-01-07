شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.37، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.51، بينما حقق الأدنى له عند 108.31.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.2% مقابل 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 3.6%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 44.5$ مليار مقابل 47.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.5 مقابل 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.