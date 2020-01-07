شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1192 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1197، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1189، بينما حقق الأعلى له عند 1.1198.

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح ارتفاع 0.6% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.4%، ومع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أنه في حالة مضي الولايات المتحدة قدماً في تصعيد التوترات التجارية وفرضها عقوبات رداً على فرض بلاده الضريبة الرقمية، فأن فرنسا في تلك الحالة سترد بالمثل، موضحاً أنه إذا كان هناك عقوبات فمن المحتمل أن ترد فرنسا هي الأخرى بعقوبات وأن بلاده ستتواصل مع منظمة التجارة العالمية حيال ذلك الأمر، مضيفاً أنه بعث برسالة إلى المفاوض الأمريكي حيال الأمر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 44.5$ مليار مقابل 47.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.5 مقابل 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.