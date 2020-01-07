الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك للانخفاض بعد اختبار مستوى 0.9712 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 0.9588 كهدف رئيسي تالي. نذكر بأن اختراق 0.9712 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 0.9836. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9750 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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