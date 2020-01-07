شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً هادئاً ليقترب تدريجياً من حاجز 0.6900، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 0.6870 ثم 0.6790 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7015 لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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