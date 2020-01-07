شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر عقود خام برنت من الثبات طويلاً فوق مستوى 68.95، حيث تداول بسلبية قوية يوم أمس ليكسر هذا المستوى ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، ونتوقع التوجه نحو مناطق 65.40 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 68.95 يمثّل مفتاح إيقاف الضغط السلبي الحالي والعودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط