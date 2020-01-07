شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 63.30، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض اللحظي، في طريقه لاختبار الدعم المحوري 60.90 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 63.40 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.90 والمقاومة 63.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط