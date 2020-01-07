شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة صعوبة في الثبات فوق مستوى 18.38 يوم أمس، ليتداول بسلبية ويضغط على خط الاتجاه اللحظي الصاعد، مما يشير إلى احتمالية توجه السعر لتحقيق بعض الانخفاض المؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.
وبشكل عام، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي فعالاً بثبات السعر فوق 17.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بانتظار اختراق مستوى 18.38 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 18.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.