الاقتصاد

الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة صعوبة في الثبات فوق مستوى 18.38 يوم أمس، ليتداول بسلبية ويضغط على خط الاتجاه اللحظي الصاعد، مما يشير إلى احتمالية توجه السعر لتحقيق بعض الانخفاض المؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

 

وبشكل عام، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي فعالاً بثبات السعر فوق 17.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بانتظار اختراق مستوى 18.38 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 18.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

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