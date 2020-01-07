شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لأرضية الدعم التي تشكّلت فوق مستوى 1556.70 بعد اختراقه مسبقاً، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1617.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1556.70 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي يستهدف مستويات 1540.00 وقد يمتد إلى 1510.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد