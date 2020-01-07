شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نحو الأسفل بشكل هادئ، في محاولة للابتعاد عن المقاومة المحورية 1.3015، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تملك أهداف سلبية تبدأ عند 1.2925 ثم 1.2860، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 1.3015 و1.3050.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2860 والمقاومة 1.3015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط