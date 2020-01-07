شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 108.40 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 109.33 كمحطة رئيسية أولى.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 108.40 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 107.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد