الجنيه الإسترليني يرتفع من جديد – تحليل - 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.3150 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لإيقاف الموجة التصحيحية الهابطة والعودة للارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3280 ثم 1.3355.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3150 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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