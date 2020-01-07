شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1180، ليفتح الطريق أمام استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستوى 1.1315 كهدف رئيسي تالي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1180 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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