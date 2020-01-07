شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها في عدة أشهر والأنظار على توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 22 من أيار/مايو وارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لمرور يوم دون تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

وفي تمام الساعة 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.67% لتتداول عند مستويات 62.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.27$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 90% لتتداول عند 68.02$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.91$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.01% إلى مستويات 96.66 مقارنة بالافتتاحية عند 96.65، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.67.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 44.5$ مليار مقابل 47.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.5 مقابل 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان طهران الأحد الماضي أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب هدد الأحد الماضي بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من البلاد عقب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة بغداد والتي أسفرت عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس.

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كما هدد ترامب أيضا مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت طهران على تهديد أو مهاجمة أي مصالح لبلاده في الشرق الأوسط، إلا أنه وقع التباس بالأمس من جراء رسالة للجيش الأمريكي مفادها أن أمريكا ستنسحب من العراق وتلاها أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حيال الانسحاب، موضحاً أن رسالة الجيش كانت مجرد مسودة سيئة الصياغة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إعلان الأسبوع الماضي عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من كانون الثاني/يناير الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً انخفض بواقع 234 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول/ديسمبر ضمن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا والذي يقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للحفاظ على توازن الأسواق.

ونود الإشارة، إلى أنه بموجب اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر، يتوجب على روسيا خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب الاتفاق على التوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 670 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر، موضحة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي للأعلى له على الإطلاق إلى 12.9 مليون برميل يومياً.